Появились подробности крушения истребителя Mirage-2000 в Украине

В ГБР поведали подробности крушения истребителя Mirage-2000. Французский самолет разбился в Волынской области и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности.

На место инцидента выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове.

Сказано: «Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации».

Выяснилось, что авария произошла вечером вторника, 22 июля, на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания.

Говорится: «Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле. Пилот своевременно катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь».

Данное происшествие было квалифицировано по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло катастрофу (ч.2 ст.416 Уголовного кодекса Украины).

Информируется, что следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей.

Теперь запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы.

Кроме этого будет проведен анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

В ГБР рассказали: «Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц. Параллельно продолжается служебное расследование в военной части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию. Расследование находится на особом контроле руководства ГБР с учетом стратегического значения авиационной безопасности в условиях военного положения».

Ранее мы писали, что в Украине разбился истребитель Mirage-2000.