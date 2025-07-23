Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Появились подробности крушения истребителя Mirage-2000 в Украине

Появились подробности крушения истребителя Mirage-2000 в Украине

Александр Панько
23.07.25 15:11
190
Появились подробности крушения истребителя Mirage-2000 в Украине

В ГБР поведали подробности крушения истребителя Mirage-2000. Французский самолет разбился в Волынской области и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности.

На место инцидента выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове.

Сказано: «Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации».

Выяснилось, что авария произошла вечером вторника, 22 июля, на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания.

Говорится: «Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле. Пилот своевременно катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь».

Данное происшествие было квалифицировано по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло катастрофу (ч.2 ст.416 Уголовного кодекса Украины).

Информируется, что следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей.

Теперь запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы.

Кроме этого будет проведен анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

В ГБР рассказали: «Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц. Параллельно продолжается служебное расследование в военной части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию. Расследование находится на особом контроле руководства ГБР с учетом стратегического значения авиационной безопасности в условиях военного положения».

Место ЧП

Ранее мы писали, что в Украине разбился истребитель Mirage-2000.

Тэги: общество, война, регионы, Волынская область, новости Украины, Mirage 2000

Комментарии

Статьи

22.07.25 17:05

Криптореволюция Трампа

Автор: «Фраза»

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.07.25 16:51

Брюс Уиллис: легендарному американскому актеру стало еще хуже

23.07.25 16:12

Под Одессой отморозок пытался утопить собаку

23.07.25 15:25

В Ровно завезли тропическую малярию

23.07.25 14:12

В Днепре женщину зарезали возле банкомата

23.07.25 14:03

Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина

23.07.25 13:50

Синоптик предупреждает, что в ближайшие дни украинцев ждет неравномерная погода

23.07.25 13:06

Жертвами ДТП в Украине за полгода стали 1 367 человек

23.07.25 12:47

В семи областях Украины зафиксированы проблемы с электричеством

23.07.25 12:02

Медики посоветовали пожилым людям пить козье молоко

23.07.25 14:03

Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина

22.07.25 14:14

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

22.07.25 11:15

В Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров

22.07.25 09:38

Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле

21.07.25 14:21

В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс

21.07.25 12:19

Трамп собирается как следует «надрать зад» Путину, — Грэм

21.07.25 11:43

Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий, — Игнат

21.07.25 09:47

СМИ узнали возможную дату очередных переговоров Украины и России в Стамбуле

21.07.25 09:27

В Киеве частично изменили движение общественного транспорта после ночной атаки

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

18.07.25 09:59

Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер

18.07.25 13:46

Физики зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией

17.07.25 09:00

Госдеп прокомментировал усилия Трампа по Украине

19.07.25 08:34

Трамп заявил, что БРИКС теряет влияние

18.07.25 14:01

Ученые услышали, как шепчет металл

17.07.25 10:30

Во Львове десятки людей отравились в ресторане

17.07.25 11:32

В Украине отменят «дистанционку» в школах

19.07.25 08:41

Кардиолог объяснил, опасен ли холодный душ

Фото и Видео
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди