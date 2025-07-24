Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал пугающее заявление. По его словам, Польша живет в предвоенные времена.

Он сказал: «Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казалась невообразимыми, так называемым «черным лебедем».

Политик добавил, что «сегодняшняя реальность удивляет практически каждый день все правительства и всех политических лидеров».

В то же время он отметил, что его правительство «будет концентрироваться на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах наших границ».

Ранее Туск сделал неоднозначное заявление по поводу Украины.