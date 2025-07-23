Под Одессой отморозок пытался утопить собаку

Громкий инцидент произошел во вторник, 22 июля, на одном из пляжей под Одессой. О нем поведала местная полиция.
Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина пытается утопить собаку в море.
Неравнодушные люди спасли животное из воды, а на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Было предварительно установлено, что 38-летний мужчина, находясь на пляже, пытался утопить в море собаку, но вмешались люди и помешали ему.
В то же время, как информируют местные СМИ, отморозок был пьян и двадцать закидывал собаку на глубину, якобы обучая ее плавать, после чего ослабленное животное уже не могло плыть и начало тонуть.
Сейчас собака находится под присмотром ветеринаров.
Следователи уже внесли сведения о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и начали досудебное расследование.
Копы напоминают, что за жестокое обращение с животными действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
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