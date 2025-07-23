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Новости > Под Одессой отморозок пытался утопить собаку

Под Одессой отморозок пытался утопить собаку

Александр Панько
23.07.25 16:12
186
Под Одессой отморозок пытался утопить собаку

Громкий инцидент произошел во вторник, 22 июля, на одном из пляжей под Одессой. О нем поведала местная полиция.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина пытается утопить собаку в море.

Неравнодушные люди спасли животное из воды, а на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Было предварительно установлено, что 38-летний мужчина, находясь на пляже, пытался утопить в море собаку, но вмешались люди и помешали ему.

В то же время, как информируют местные СМИ, отморозок был пьян и двадцать закидывал собаку на глубину, якобы обучая ее плавать, после чего ослабленное животное уже не могло плыть и начало тонуть.

Сейчас собака находится под присмотром ветеринаров.

Следователи уже внесли сведения о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и начали досудебное расследование.

Копы напоминают, что за жестокое обращение с животными действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Ранее японцы рассказали, что о нас думают собаки.

Тэги: общество, собака, регионы, Одесская область, криминал, новости Украины

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