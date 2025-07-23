Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы сообщили о смещении оси вращения земной коры

Американцы сообщили о смещении оси вращения земной коры

Александр Панько
22.07.25 16:21
357
Американцы сообщили о смещении оси вращения земной коры

Эксперты из Гарвардского университета в США заявили, что произошло смещение оси вращения земной коры. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что к этому привело строительство тысяч крупных плотин по всему.

Говорится, что перераспределение массы воды, вызванное накоплением в водохранилищах, сдвинуло ось коры примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо планеты.

Добавляется также, что строительство почти семи тысяч плотин изменило не только распределение масс на поверхности нашей планеты, но и снизило уровень мирового океана на 21 миллиметр.

Сообщается, что задержанная за дамбами вода фактически «потянула» за собой вращающуюся оболочку планеты, вызвав смещение Северного полюса сначала в сторону России, а потом в сторону Северной Америки.

Уточняется, что магнитное поле Земли в космосе не изменилось. Смещение касается коры и создает эффект так называемого истинного полярного блуждания – явления, при котором положение географических полюсов меняется относительно поверхности планеты.

Информируется, что плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в нашем веке – около 1,2 миллиметра в год, что дало возможность временно сдерживать последствия глобального потепления.

Напоминается, что при глобальном потеплении уровень мирового океана повышается из-за таяния ледников и теплового расширения воды.

Американцы призывают при моделировании будущих изменений климата и полярных перемещений учитывать влияние таких инженерных объектов, так как их масштаб и расположение способны серьезно повлиять на динамику магнитных полюсов и уровень моря.

Ранее мы писали, что внутреннее ядро Земли стало вращаться медленнее.

Тэги: ученые, мир, Земля, наука

Комментарии

Статьи

22.07.25 17:05

Криптореволюция Трампа

Автор: «Фраза»

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.07.25 16:56

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, — NYP

22.07.25 16:12

Китайцы превратили метанол в сахар

22.07.25 15:50

Озвучены оборонные потребности Украины на следующий год

22.07.25 15:28

Ученые выяснили, до какого возраста ребенку нельзя пользоваться смартфоном

22.07.25 14:49

Стало известно, чем развод опасен для мужчин

22.07.25 14:30

Немцы рассказали о размножении растений кое-что важное

22.07.25 14:14

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

22.07.25 13:51

Почти сотня украинцев стала жертвами торговли людьми с начала года

22.07.25 13:21

Названа неожиданная причина, по которой буксует мобилизация в Украине

22.07.25 14:14

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

22.07.25 11:15

В Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров

22.07.25 09:38

Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле

21.07.25 14:21

В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс

21.07.25 12:19

Трамп собирается как следует «надрать зад» Путину, — Грэм

21.07.25 11:43

Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий, — Игнат

21.07.25 09:47

СМИ узнали возможную дату очередных переговоров Украины и России в Стамбуле

21.07.25 09:27

В Киеве частично изменили движение общественного транспорта после ночной атаки

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

16.07.25 15:20

В море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона

18.07.25 09:59

Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер

17.07.25 09:00

Госдеп прокомментировал усилия Трампа по Украине

18.07.25 13:46

Физики зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией

16.07.25 15:37

Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

16.07.25 16:17

Выявлены генетические причины агрессии

16.07.25 12:48

Ученые рассказали, как легко улучшить качество сна

Фото и Видео
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди