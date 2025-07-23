Американцы сообщили о смещении оси вращения земной коры

Эксперты из Гарвардского университета в США заявили, что произошло смещение оси вращения земной коры. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что к этому привело строительство тысяч крупных плотин по всему.

Говорится, что перераспределение массы воды, вызванное накоплением в водохранилищах, сдвинуло ось коры примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо планеты.

Добавляется также, что строительство почти семи тысяч плотин изменило не только распределение масс на поверхности нашей планеты, но и снизило уровень мирового океана на 21 миллиметр.

Сообщается, что задержанная за дамбами вода фактически «потянула» за собой вращающуюся оболочку планеты, вызвав смещение Северного полюса сначала в сторону России, а потом в сторону Северной Америки.

Уточняется, что магнитное поле Земли в космосе не изменилось. Смещение касается коры и создает эффект так называемого истинного полярного блуждания – явления, при котором положение географических полюсов меняется относительно поверхности планеты.

Информируется, что плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в нашем веке – около 1,2 миллиметра в год, что дало возможность временно сдерживать последствия глобального потепления.

Напоминается, что при глобальном потеплении уровень мирового океана повышается из-за таяния ледников и теплового расширения воды.

Американцы призывают при моделировании будущих изменений климата и полярных перемещений учитывать влияние таких инженерных объектов, так как их масштаб и расположение способны серьезно повлиять на динамику магнитных полюсов и уровень моря.

Ранее мы писали, что внутреннее ядро Земли стало вращаться медленнее.