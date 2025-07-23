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Новости > Китайцы превратили метанол в сахар

Китайцы превратили метанол в сахар

Агата Кловская
22.07.25 16:12
325
Китайцы превратили метанол в сахар

Эксперты из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Академии наук Китая сумели превратить метанол (вещество, получаемое из углекислого газа или промышленных выбросов) в белый сахар. Они разработали специальную систему.

В отчете ученых сказано, что их технология основана на так называемой in vitro биотрансформации: специально собранный набор ферментов вне живого организма поэтапно превращает простые углеродные соединения в сложные сахара.

Поясняется, что ферменты представляют собой белковые молекулы, которые ускоряют химические реакции в живых системах, и они выступают в роли катализаторов практически во всех биохимических реакциях, протекающих в живых организмах.

Говорится, что в лабораторных условиях использование in vitro биотрансформации ученым удалось получить сахарозу с выходом до 86%.

Добавляется, что новая разработка отличается высокой гибкостью. Система способна производить не только сахарозу, но и фруктозу, крахмал, амилозу, амилопектин, целлобиозу и другие углеводы, которые востребованы в пищевой и фармацевтической промышленности.

Информируется, что прямая конверсия углекислого газа в пищевые вещества может существенно снизить нагрузку на сельское хозяйство, снизить затраты воды и сократить углеродный след.

Впрочем, китайцы признают, что их технология еще требует доработки, в том числе повышения стабильности ферментов, но, как ожидается, в будущем она может стать альтернативой традиционному производству сахара и других важных соединений.

Ранее ученые научились делать лекарства из бумажных отходов.

Тэги: ученые, мир, наука, технологии

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