Синоптик поведала, чего ждать украинцам от погоды в грядущие выходные

Стало известно, какой будет погода в Украине в эти выходные. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 19 июля, в нашей стране прогнозируются грозовые дожди, которые наиболее вероятны на западе и севере Украины. Ночью дожди могут коснуться и центральных и восточных областей. В то же время на юге сохранится сухая погода.

Указывается, что в западных областях будет плюс 20-24, на севере 24-26 тепла, в центральной части страны плюс 25-28, на юге 27-30 тепла, а в Запорожской области и в степной части Крыма прогреется до плюс 31-34.

Также информируется, что в воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, а вечером есть вероятность дождя в Луганской области. На остальной территории Украины будет сухо. Температура воздуха существенно не изменится по сравнению с субботой.

В Киеве в выходные ожидаются кратковременные дожди с грозами, а дневная температура будет плюс 20-23.

В то же время, как говорится, начиная с воскресенья прогнозируется повышение температуры. В понедельник большинство областей Украины почувствует настоящую жару, кроме западных регионов, где во вторник ожидается похолодание. Южная часть Украины и в дальнейшем будет оставаться под влиянием высоких температур. Однако смягчение жары там прогнозируют примерно с 26 июля.

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