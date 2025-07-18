Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп должен принять, что это его война: Foreign Policy объяснил, где ошибается глава Белого дома

Трамп должен принять, что это его война: Foreign Policy объяснил, где ошибается глава Белого дома

Александр Панько
18.07.25 15:34
229
Трамп должен принять, что это его война: Foreign Policy объяснил, где ошибается глава Белого дома

Президенту США Дональду Трампу сложно определить, что означает его внешняя политика «Америка прежде всего» в контексте Украины, до такой степени, что его заподозрили в поддержке России.

Как написал в колонке для Foreign Policy старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи, сейчас ситуация начала меняться. В частности, было объявлено, что будет поставлено оружие американского производства на несколько миллиардов долларов, которые выделят европейцы.

Коффи отметил, что это позволяет Трампу балансировать на грани политического краха со своими сторонниками, многие из которых скептически относятся к увеличению помощи Украине.

В то же время Трамп дал Путину 50 дней на то, чтобы он сел за стол переговоров. Аналитик отметил, что российские чиновники уже высмеивают это, поскольку Трамп и раньше выдвигал подобные ультиматумы, но по истечении установленного срока ничего не происходило.

Коффи подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии у Трампа последовательной и реалистичной политики для достижения поставленной цели — завершить войну в Украине.

«Часть вины лежит на его команде, особенно в Министерстве обороны», — считает аналитик.

Коффи привел пример, что самый тревожный пример произошел, когда Пентагон внезапно прекратил поставки оружия Украине. Это решение застало врасплох не только Украину и европейцев, но и многих в Вашингтоне, включая самого Трампа. Когда его спросили, он, похоже, не знал об этом решении.

Аналитик отметил, что это необдуманное решение Пентагона пришлось на тяжелое время как для Украины, так и для Трампа. Для Украины многие из задержанных поставок оружия представляли собой крайне необходимые средства ПВО — в то время как РФ била по украинским городам. Для Трампа внезапная остановка поставок оружия подорвала редкий момент геополитического импульса после успешного саммита НАТО, решающего удара по ядерным объектам Ирана и достигнутого при посредничестве США прекращения огня в ирано-израильской войне.

«В совокупности эти шаги могли бы создать для Трампа возможность принудить Кремль к переговорам. Вместо этого внезапная приостановка поставок оружия Пентагоном подала противоположный сигнал — сигнал о резких переменах в политике США и внутренних разногласиях, тем самым ослабив позиции Трампа в критический момент. Именно поэтомуважное заявление Трампа на этой неделе было на самом деле столь важным», — констатировал аналитик.

Он отметил, что складывается впечатление, будто Трамп утратил контроль над дипломатическим процессом, который он стремился реализовать в отношении войны в Украине, и что теперь условия задает Путин.

Помимо заявления о военной помощи, есть и другие конкретные шаги, которые Трамп может предпринять прямо сейчас, чтобы восстановить контроль.

Аналитик отметил, что первый и самый важный шаг — это признание того, что справедливый и честный мир отвечает собственным интересам Трампа, поскольку любой другой исход серьезно подорвет его авторитет как государственного деятеля за рубежом и его популярность внутри страны.

Если Москва будет считать, что у нее есть успехи, критики Трампа внутри страны и за рубежом справедливо усомнятся в силе и стратегии его внешней политики.

Также Трампу нужно отказаться от мнения, что война в Украине — это «война Байдена», и признать, что теперь ответственность лежит на нем. Коффи отметил, что после 6 месяцев в Овальном кабинете отрицание войны больше не является политически обоснованным и не способствует выработке решения.

Во-вторых, Трамп должен обеспечить использование всей уже выделенной помощи Украине. Он также должен призвать Конгресс принять новый дополнительный пакет помощи Украине после того, как текущая помощь закончится.

В-третьих, администрации Трампа следует также разработать стратегию развития оборонного сектора Украины и более тесной его интеграции с американскими оборонными подрядчиками и стартапами в сфере военных технологий: «Укрепление оборонной промышленности Украины — это не только доставка оружия на фронт; это одна из самых эффективных долгосрочных гарантий безопасности Украины, которая также принесет значительную выгоду оборонному сектору США».

Напомним, Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине.

Тэги: Дональд Трамп, война в Украине

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.07.25 16:53

В Болгарии обнаружили доисторическую звездную карту, вырезанную в камне

18.07.25 14:46

Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 14:23

В лесу Таиланда нашли местного «Маугли»

18.07.25 14:01

Ученые услышали, как шепчет металл

18.07.25 13:58

Японцы рассказали, что о нас думают собаки

18.07.25 13:46

Физики зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией

18.07.25 13:43

В Украине краснокнижные рыбы оказались под угрозой

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

18.07.25 12:19

Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума

18.07.25 10:17

В ЕС смогли одобрить 18-й пакет санкций против России, — СМИ

18.07.25 09:59

Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер

18.07.25 09:27

Зеленский раскрыл подробности «мега-сделки» с Трампом

17.07.25 14:26

В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

17.07.25 12:47

На полигоне под Черниговом курсант расстрелял военнослужащих

17.07.25 12:40

Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром

14.07.25 09:18

Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве, — СМИ

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

14.07.25 10:23

Сенатор Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для ВСУ

14.07.25 13:16

Обнаружен новый вид крови

14.07.25 14:09

Озвучена опасность регулярного отказа от завтрака в молодости

14.07.25 12:22

Стало известно о небывалой пользе окры

14.07.25 07:39

Назван самый опасный день недели для пожилых людей

15.07.25 16:41

Ученые объяснили, чем полезны солнечные дни

13.07.25 23:59

В начале рабочей недели украинцев ждет жаркая погода, но ожидаются грозы

Фото и Видео
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди