Трамп должен принять, что это его война: Foreign Policy объяснил, где ошибается глава Белого дома

Президенту США Дональду Трампу сложно определить, что означает его внешняя политика «Америка прежде всего» в контексте Украины, до такой степени, что его заподозрили в поддержке России.

Как написал в колонке для Foreign Policy старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи, сейчас ситуация начала меняться. В частности, было объявлено, что будет поставлено оружие американского производства на несколько миллиардов долларов, которые выделят европейцы.

Коффи отметил, что это позволяет Трампу балансировать на грани политического краха со своими сторонниками, многие из которых скептически относятся к увеличению помощи Украине.

В то же время Трамп дал Путину 50 дней на то, чтобы он сел за стол переговоров. Аналитик отметил, что российские чиновники уже высмеивают это, поскольку Трамп и раньше выдвигал подобные ультиматумы, но по истечении установленного срока ничего не происходило.

Коффи подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии у Трампа последовательной и реалистичной политики для достижения поставленной цели — завершить войну в Украине.

«Часть вины лежит на его команде, особенно в Министерстве обороны», — считает аналитик.

Коффи привел пример, что самый тревожный пример произошел, когда Пентагон внезапно прекратил поставки оружия Украине. Это решение застало врасплох не только Украину и европейцев, но и многих в Вашингтоне, включая самого Трампа. Когда его спросили, он, похоже, не знал об этом решении.

Аналитик отметил, что это необдуманное решение Пентагона пришлось на тяжелое время как для Украины, так и для Трампа. Для Украины многие из задержанных поставок оружия представляли собой крайне необходимые средства ПВО — в то время как РФ била по украинским городам. Для Трампа внезапная остановка поставок оружия подорвала редкий момент геополитического импульса после успешного саммита НАТО, решающего удара по ядерным объектам Ирана и достигнутого при посредничестве США прекращения огня в ирано-израильской войне.

«В совокупности эти шаги могли бы создать для Трампа возможность принудить Кремль к переговорам. Вместо этого внезапная приостановка поставок оружия Пентагоном подала противоположный сигнал — сигнал о резких переменах в политике США и внутренних разногласиях, тем самым ослабив позиции Трампа в критический момент. Именно поэтомуважное заявление Трампа на этой неделе было на самом деле столь важным», — констатировал аналитик.

Он отметил, что складывается впечатление, будто Трамп утратил контроль над дипломатическим процессом, который он стремился реализовать в отношении войны в Украине, и что теперь условия задает Путин.

Помимо заявления о военной помощи, есть и другие конкретные шаги, которые Трамп может предпринять прямо сейчас, чтобы восстановить контроль.

Аналитик отметил, что первый и самый важный шаг — это признание того, что справедливый и честный мир отвечает собственным интересам Трампа, поскольку любой другой исход серьезно подорвет его авторитет как государственного деятеля за рубежом и его популярность внутри страны.

Если Москва будет считать, что у нее есть успехи, критики Трампа внутри страны и за рубежом справедливо усомнятся в силе и стратегии его внешней политики.

Также Трампу нужно отказаться от мнения, что война в Украине — это «война Байдена», и признать, что теперь ответственность лежит на нем. Коффи отметил, что после 6 месяцев в Овальном кабинете отрицание войны больше не является политически обоснованным и не способствует выработке решения.

Во-вторых, Трамп должен обеспечить использование всей уже выделенной помощи Украине. Он также должен призвать Конгресс принять новый дополнительный пакет помощи Украине после того, как текущая помощь закончится.

В-третьих, администрации Трампа следует также разработать стратегию развития оборонного сектора Украины и более тесной его интеграции с американскими оборонными подрядчиками и стартапами в сфере военных технологий: «Укрепление оборонной промышленности Украины — это не только доставка оружия на фронт; это одна из самых эффективных долгосрочных гарантий безопасности Украины, которая также принесет значительную выгоду оборонному сектору США».

Напомним, Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине.