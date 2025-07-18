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Новости > В Болгарии обнаружили доисторическую звездную карту, вырезанную в камне

В Болгарии обнаружили доисторическую звездную карту, вырезанную в камне

Агата Кловская
18.07.25 16:53
217
В Болгарии обнаружили доисторическую звездную карту, вырезанную в камне

В горах Родопы на юге Болгарии археологи обнаружили уникальный артефакт — камень с вырезанной картой звездного неба, который, вероятно, является одной из самых древних известных попыток изобразить ночное небо на камне. Об этом сообщает издание Arkeonews, которому исследователь Георги Георгиев лично прислал заявление о находке.

Камень размером примерно 2×3 метра лежит в лесу неподалеку от фракийского некрополя. Его поверхность имеет 56 конических углублений разного диаметра — 24 в северной части и 32 в южной — которые, вероятно, символизируют звезды разной яркости. Изображения на камне позволяют узнать несколько созвездий, в частности Большую Медведицу, Льва, а также, вероятно, Кассиопею, Лебедя, Лиру и звездное скопление Плеяды. В центре композиции проходит природная светлая жила мрамора, которая, возможно, символизирует Млечный Путь.

 

Каменная карта датируется, по предварительным оценкам, примерно 2000-500 годом до н.э. Это основано на близости к другим археологическим памятникам региона, в частности курганам и святилищам, несмотря на отсутствие керамики или органического материала для точного датирования.

Исследователи предполагают, что композиция воспроизводит ночное небо Северного полушария в определённые периоды года и могла использоваться как своеобразные звездные часы для отслеживания сезонных изменений.

Рядом с основным камнем обнаружили ещё один валун с цилиндрическим углублением, ориентированным на восток. Вероятно, оба объекта образовывали ритуальный или навигационный комплекс.

Объект до сих пор не имеет официального статуса памятника — исследователи призывают включить камень в археологический реестр Болгарии. В настоящее время на месте проведён ряд неинвазивных исследований, в том числе GPS-картирование, геологические анализы и наблюдения за восходом солнца.

Напомним, Hubble сделал уникальный снимок звездного неба.

Тэги: ученые, карта, Болгария, звезды

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