Орбан покусился на границы и население Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление по поводу Украины. Он оставил резонансную запись в социальной сети Х.

Политик написал: «Мы должны определить, что из себя представляет Украина – каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится».

Также венгерский лидер призвал к немедленному прекращению огня и завершению боевых действий.

Резюмируется, что после достижения мира западные страны смогут заключать долгосрочные соглашения с Россией.

Ранее Орбан рассказал, что положит начало концу войны в Украине.