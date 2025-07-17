Трамп может закончить войну в Украине до конца года, — Ермак

Дональд Трамп может положить конец войне на Украине «до конца этого года», если выполнит свою угрозу введения новых существенных санкций против всех, кто покупает российскую нефть и газ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Times.

Ермак подчеркнул, все это время цены на нефть давали Путину возможность финансировать свою военную машину. Он утверждает, что угроза вторичных санкций сработает, поскольку окажет давление на Китай и Индию — двух крупнейших импортеров российской нефти и газа — и это заставит их настаивать на соглашении, чтобы избежать новых торговых войн с Белым домом.

«Только экономические проблемы способны оказать реальное давление на Путина и заставить его признать, что продолжать эту войну для него слишком дорого. Они окажут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромные деньги. И страны, покупающие российскую нефть, также будут на него давить», — заявил он, подчеркнув, что результат таких санкцмий «мы увидим до конца этого года».

Ермак также заявил, что абсолютно уверен в том, что Трамп на этот раз не отступит.

«Он знает, что Путин не хочет прекращать эту войну. И он знает, насколько успешным был мир с помощью силы в отношениях с Ираном. Именно так он остановил войну с Ираном», — говорит он.

Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский установил прочные личные отношения с Трампом, отметив, что два лидера впервые «говорят на одном языке» о войне на Украине.

«Я присутствовал при последнем телефонном разговоре президента Зеленского и президента Трампа. Это был отличный телефонный разговор. Я не могу рассказать подробно, но могу сказать, что это был очень конструктивный и продуктивный разговор», — поделился глава ОП.

Напомним, Трамп выдвинул России жесткий ультиматум.