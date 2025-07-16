Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, который вносит изменения в госбюджет в сфере финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил Минфин в среду, 16 июля.

Изменениями предусмотрено увеличение расходов на 412,4 млрд грн, из которых почти 402 млрд грн составляет общий фонд.

«Необходимость внесения изменений в госбюджет-2025 продиктована необходимостью обеспечения Сил обороны дополнительным оружием, боеприпасами, военным оборудованием», — говорится в сообщении.

Больше всего денег получит Минобороны — 311 млрд грн, МВД — 84 млрд грн, ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн, СБУ — 1,6 млрд грн, УДО — 505 млн грн, Госспецсвязь — 64,5 млн грн, а 10,8 млрд грн планируются для сектора безопасности и обороны по специальному фонду.

Также предусмотрено дополнительные 26 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов и 15,5 млрд грн для финансирования срочных нужд Минцифры, МОН и МОЗ.

Общий объем расходов в предложенных изменениях к госбюджету-2025 составляет 457 млрд грн.

Эти дополнительные расходы будут профинансированы за счет увеличения доходов госбюджета через перевыполнение плановых показателей на 155,5 млрд грн, увеличения плана размещений ОВГЗ на 185 млрд грн и сокращения ряда расходов на 51,5 млрд грн.

Среди основных источников дополнительных доходов — НДФЛ (56 млрд грн), налог на прибыль предприятий (32 млрд грн) и средства, перечисляемые НБУ (20,3 млрд грн).

Напомним, в Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней.