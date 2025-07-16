Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

Александр Панько
16.07.25 16:49
105
Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, который вносит изменения в госбюджет в сфере финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил Минфин в среду, 16 июля.

Изменениями предусмотрено увеличение расходов на 412,4 млрд грн, из которых почти 402 млрд грн составляет общий фонд.

«Необходимость внесения изменений в госбюджет-2025 продиктована необходимостью обеспечения Сил обороны дополнительным оружием, боеприпасами, военным оборудованием», — говорится в сообщении.

Больше всего денег получит Минобороны — 311 млрд грн, МВД — 84 млрд грн, ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн, СБУ — 1,6 млрд грн, УДО — 505 млн грн, Госспецсвязь — 64,5 млн грн, а 10,8 млрд грн планируются для сектора безопасности и обороны по специальному фонду.

Также предусмотрено дополнительные 26 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов и 15,5 млрд грн для финансирования срочных нужд Минцифры, МОН и МОЗ.

Общий объем расходов в предложенных изменениях к госбюджету-2025 составляет 457 млрд грн.

Эти дополнительные расходы будут профинансированы за счет увеличения доходов госбюджета через перевыполнение плановых показателей на 155,5 млрд грн, увеличения плана размещений ОВГЗ на 185 млрд грн и сокращения ряда расходов на 51,5 млрд грн.

Среди основных источников дополнительных доходов — НДФЛ (56 млрд грн), налог на прибыль предприятий (32 млрд грн) и средства, перечисляемые НБУ (20,3 млрд грн).

Напомним, в Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней.

Тэги: Верховная Рада Украины, расходы, оборона

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.07.25 16:17

Выявлены генетические причины агрессии

16.07.25 15:37

Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

16.07.25 15:20

В море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона

16.07.25 14:47

Германия не будет раскрывать подробностей об американском оружии для Украины, — Писториус

16.07.25 14:26

Китайцы узнали о дружбе кое-что удивительное

16.07.25 14:08

После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил 5 Patriot, — СМИ

16.07.25 13:53

Созданы самые точные атомные часы в мире

16.07.25 13:44

В Николаевской области трагически погиб рабочий

16.07.25 13:27

ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в РФ, — источники

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

16.07.25 09:32

Трамп рассказал, что будет с Россией после дедлайна в 50 дней

15.07.25 15:20

В Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней

15.07.25 13:51

Spiegel раскрыл план НАТО по оружию для Украины

15.07.25 11:52

Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС

15.07.25 11:04

Трамп рассматривал поставки Украине ракет Tomahawk, — СМИ

15.07.25 10:27

Трамп интересовался у Зеленского об ударах по Москве, — СМИ

15.07.25 09:44

Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

14.07.25 14:41

В Украине повысят выплату при рождении ребенка до 50 тысяч гривен

11.07.25 09:18

Макрон пообещал отправить в Украину 50 тысяч солдат

11.07.25 08:59

Трамп сделал интригующее заявление по поводу России

11.07.25 10:36

Россия предложила «новый подход» по урегулированию войны в Украине, — Рубио

10.07.25 10:56

Россия цинично отреагировала на решение ЕСПЧ по делу MH17

10.07.25 16:52

Японцы объяснили, почему пожилым людям стоит заниматься музыкой

10.07.25 07:13

Шмыгаль поведал, какие объемы внешнего финансирования необходимы Украине в следующем году

09.07.25 23:09

Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины

11.07.25 16:14

Трамп вообразил себя… Суперменом

10.07.25 00:27

Bitcoin в очередной раз обновил рекорд своей стоимости

11.07.25 16:51

Буданов озвучил новое условие по перемирию

Фото и Видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди