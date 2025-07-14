Стало известно о небывалой пользе окры

Группа ученых из Бразилии поведала о небывалой пользе окры. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот овощ богат антиоксидантами и способен предотвращать развитие ожирения, нарушений обмена веществ и воспаления мозга.

В опыте использовалась модель раннего перекорма у крыс. Часть детенышей помещали в малочисленные пометы, что обеспечивало им избыток молока и ускоренный набор веса – аналог перекорма у младенцев.

Сообщается, что подобные крысы вырастали с повышенным риском ожирения, диабета и инсулинорезистентности.

Информируется, что после отъема от матери часть крыс с разным типом раннего питания получала обычный корм, а часть тот же корм, но с добавлением 1,5% порошка окры.

Эксперты говорят, что к моменту взросления крысы, перекормленные в младенчестве, но получавшие окру, показали значительно более здоровые показатели: у них был ниже уровень сахара и жира в крови, меньше жировых отложений, лучше чувствительность к инсулину, и снижено воспаление в гипоталамусе, отделе мозга, регулирующем аппетит.

Полагается, что положительное влияние окры связано с ее биологически активными веществами – катехинами, кверцетином и другими фенолами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Подчеркивается: «Хотя работа проводилась на грызунах, ее результаты подчеркивают важность здорового питания в раннем возрасте и открывают перспективы для использования функциональных продуктов вроде окры в профилактике метаболических заболеваний, особенно в условиях растущей эпидемии детского ожирения».

Ранее ученые поведали о небывалой пользе кетогенной диеты.