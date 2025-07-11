Россия предложила «новый подход» по урегулированию войны в Украине, — Рубио

Россия предложила США «новый и другой подход» по урегулированию войны в Украине. Предложение будет передано американскому президенту Дональду Трампу. Об этом во время пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, во время сегодняшних переговоров в Малайзии, Россия предложила «новый и другой подход» в отношении Украины. Однако он не уточняя, что именно он из себя представляет.

«Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту», — добавил госсекретарь США.

Напомним, Рубио заявил, что Европа исчерпала свои запасы вооружений для помощи Украине.