Собака в Индии спасла десятки людей

Необычный чудесный случай произошел в Индии. В штате Химачал-Прадеш собака спасла своим лаем целую деревню – она предупредила 67 людей об оползне.
Сейчас тут идут муссонные дожди, которые вызывают оползни, внезапные наводнения и ливневые дожди с грозами.
Один из жителей деревни поведал, что его собака во время сильного дождя начала внезапно громко лаять, а затем завыла.
Мужчина сказал: «Я проснулся от лая. Когда я подошел к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех».
После этого он разбудил других жителей деревни (это двадцать семей) и сказал им бежать в безопасное место.
Через какое-то время на деревню обрушился оползень.
Увы, на данный момент в деревне видны только четыре-пять домов, остальные находятся под завалами.
Ранее мы писали, что в Индии сгорел отель с людьми – появилось видео.