Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу войны в Украине. На встрече с журналистами в Белом доме он сказал, что думает о поставках систем ПВО Patriot в нашу страну.

Американский лидер отметил: «Власти Украины просят об этом. Patriot действительно очень редкие, потому что много систем были отправлены в Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система».

Политик добавил, что сожалеет о необходимости тратить значительный объем денег на военную поддержку для нас: «Это очень печально».

При этом глава государства признал, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о паузе в поставках оружия Украине без его ведома.

Говорится: «Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал. Я не углублялся в эту тему и не думал о ней, так как в администрации сейчас изучают Украину и боеприпасы».

Ранее Трамп жестко наехал на Путина.