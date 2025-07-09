ВСУ выявили замысел врага: на востоке РФ стянуты 100 тысяч солдат на одно направление

Основные силы в рамках летней наступательной кампании российские захватчики сосредоточили в восточной части Покровского направления, чтобы пытаться продвигаться в сторону Константиновки. Группировка оккупантов насчитывает более 100 тысяч личного состава. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов рассказал в эфире телеканала «Суспільне».

Он рассказал, что сейчас на фронте выделились два главных направления — это Покровское (особенно в восточной части в направлении Константиновки) и Новопавловское (попытка оккупантов выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей). На обоих участках «очень горячо».

Также сообщил об определенном оживлении действий со стороны захватчиков на Лиманском направлении, но, подчеркнул, все другие направления в зоне ответственности «Хортицы» сильно «упали».

«Очень сильно упали по количеству боестолкновений. Очень заметно, что россияне делают именно большой акцент на Новопавловском и на Покровском, и там идут наиболее активные бои сейчас», — отметил Трегубов.

По его словам, что касается Новопавловского направления, то россияне осуществляют информационные провокации, которые постоянно приходится опровергать, в частности, о якобы их заходе на Днепропетровщину. Он отметил, что населенный пункт Дачное Днепропетровской области полностью контролируют Силы обороны Украины.

Спикер добавил, что на Новопавловском направлении оккупанты оказывают максимальное давление на все населенные пункты вдоль админграницы.

«Если говорим о Покровском направлении, там ситуация действительно сложная. Там все усилия сосредоточены на том, чтобы не дать россиянам идти дальше на север», — сообщил Трегубов.

Также он рассказал, что в районе Торецка и Часового Яра упало количество боестолкновений. Там россияне пытаются пройти, но, если сравнивать текущую ситуацию с предыдущими этапами штурмов, эти попытки количественно незначительны.

«Они больше передвинули попытки на Покровское направление. И Торецк, и Часов Яр были их попытками выйти на Константиновку. Эти попытки были неудачными. Сейчас у них третья попытка выйти на Константиновку, но уже со стороны Покровского направления. Собственно, там они и сосредоточили все усилия. В Торецке и Часовом Яру, мне кажется, они уже потеряли надежды и, скорее, ждут того, что, может, удастся с другой стороны решить этот вопрос», — подчеркнул Трегубов.

При этом оккупанты в той местности собрали более 100 тысяч личного состава, и это является основной частью их летней наступательной кампании. Силы обороны Украины делают все, чтобы сдержать врага, добавил Трегубов.

Напомним, россияне пытаются окружить Покровск и обойти линию обороны ВСУ.