В Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами»

Контрразведка СБУ задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались нелегально вывезти секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун». Об этом спецслужба сообщила в среду, 9 июля.

По данным следствия, один из китайских шпионов — 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в столице после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость. А другой фигурант — его отец, который постоянно проживал в Китае, но периодически приезжал в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

«Бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских „Нептунов“. Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны», — говорится в сообщении.

Контрразведчики раскрыли шпиона на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали «на горячем» во время передачи ему секретных документов. А следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения спецслужбам КНР.

Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Задержанным сообщили о подозрении по статье о шпионаже (ч.1 ст.114 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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