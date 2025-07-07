В Днепропетровской области произошло кровавое ДТП с автобусом

Утром понедельника, 7 июля, на трассе в Петриковском районе Днепропетровской области произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что водитель автобуса VAN HOOL не справился с управлением, после чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

По словам правоохранителей, в аварии погиб один пассажир.

Также 17 человек получили телесные повреждения – их госпитализировали в медицинские учреждения.

Отмечается, что следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека и телесные повреждения.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.