Маск создает свою партию и обещает веселье

Американский миллиардер Илон Маск решил создать собственную политическую партию. Произошло это после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

Бизнесмен провел опрос среди пользователей социальной сети Х, и те поддержали данную идею.

Предприниматель написал: «В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию – и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу».

Позже он добавил: «Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!».

Ранее Маск опубликовал свой тест на наркотики.