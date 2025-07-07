Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Маск создает свою партию и обещает веселье

Маск создает свою партию и обещает веселье

Александр Панько
07.07.25 00:01
170
Маск создает свою партию и обещает веселье

Американский миллиардер Илон Маск решил создать собственную политическую партию. Произошло это после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

Бизнесмен провел опрос среди пользователей социальной сети Х, и те поддержали данную идею.

Предприниматель написал: «В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию – и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу».

Позже он добавил: «Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!».

Ранее Маск опубликовал свой тест на наркотики.

Тэги: США, мир, Илон Маск

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.07.25 23:58

В ближайшие дни украинцев ждет адская жара – прогноз синоптиков

04.07.25 16:47

Стало известно, какая одежда в самолёте может угрожать жизни

04.07.25 16:17

В выходные украинцев ждет весьма жаркая погода

04.07.25 15:39

Microsoft объявила о колоссальной чистке — закрытие игр и массовые увольнения

04.07.25 15:38

Украинцы потребляют все больше электричества – названа причина

04.07.25 15:29

Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City: настаиваем на необходимости доработки законопроектов

04.07.25 14:48

В Киеве возникли проблемы с газом

04.07.25 14:46

Кремль сделал циничное заявление о прекращении поставок оружия Украине из США

04.07.25 14:26

Доказано, что женщины с возрастом становятся добрее

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

03.07.25 13:13

Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет

03.07.25 09:19

Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине

03.07.25 07:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

02.07.25 09:26

США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ

02.07.25 09:12

Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала

01.07.25 16:21

Названы потери армии России за полгода

01.07.25 15:28

МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны

01.07.25 12:45

В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации

30.06.25 11:43

Кремль выступил с заявлением о переговорах по прекращению войны в Украине

01.07.25 14:25

Сырский озвучил новые указания по полигонам ВСУ

01.07.25 14:46

Найдена планета, на которой может быть жизнь

30.06.25 17:09

Американцы развенчали популярный курортный миф

01.07.25 10:41

МВФ дал прогноз по ключевым украинским вопросам

30.06.25 16:49

Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем мы думали: ученые сделали жуткий прогноз

30.06.25 10:04

Трагедия в Хмельницкой области: ДТП оборвало две жизни

30.06.25 13:27

Украина ответила на призыв Словакии простить Россию

30.06.25 14:00

Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни июля

02.07.25 14:11

В Винницкой области десятки людей отравились шаурмой

Фото и Видео
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Вэнс показал средний палец во время выступления
Вэнс показал средний палец во время выступления
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди