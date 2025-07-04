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Новости > Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

Александр Панько
04.07.25 09:31
143
Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили два источника Politico.

Такие планы появились после информации о том, что США резко приостановили поставки оружия в Украину.

«США сегодня информируют Украину [об этом решении] в Киеве, а также в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским. США заявляют, что это не пауза и не приостановление. США все еще определяются с тем, как лучше всего поддержать оборону Украины. Это остается приоритетом», — сказал европейский дипломат.

В то же время в Politico добавляют, что решение Пентагона о приостановлении некоторых поставок оружия в Украину стало неожиданным даже для тех, кто хорошо осведомлен в этих вопросах. Среди них есть члены Конгресса, чиновники Государственного департамента и ключевые европейские союзники.

«Неожиданный шаг в понедельник вызвал беспокойство и разочарование, в том числе среди ведущих республиканцев, которые считают, что один из высокопоставленных чиновников Пентагона имел чрезмерное влияние на это решение», — подчеркивают в издании.

В Politico напомнили, что такую паузу инициировал руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби и небольшой круг советников из-за опасений, что запасы некоторых видов вооружения в США заканчиваются.

«Даже союзники президента Дональда Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили таких чиновников, как Колби, который возглавлял пересмотр запасов боеприпасов США, предшествовавший замораживанию, в том, что они продвигали этот шаг, не проинформировав об этом остальную часть администрации и других», — продолжили в материале.

По словам союзников, решение о прекращении поставок оружия в Украину, скорее всего, было принято без согласования внутри администрации после того, как массовые сокращения в Совете нацбезопасности уменьшили орган до доли его прежнего размера.

«Я думаю, что все это сделал директор по вопросам политики Министерства обороны, этот Колби. У нас фактически нет советника по вопросам национальной безопасности. Я даже не уверен, консультировались ли по этому поводу с [госсекретарем Марко] Рубио... В Белом доме есть внутренние разногласия», — отметил конгрессмен Майкл Маккол (республиканец от Техаса).

В свою очередь один американский чиновник сказал, что решение Пентагона было нескоординированным и стало неожиданным для Госдепартамента.

В то же время председатель комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Том Коул заявил, что узнал о таком решении из новостей, однако не имеет никаких претензий.

«На данный момент я не имею никаких оснований сомневаться в предоставленном объяснении — что мы сами столкнулись с критическим дефицитом. Я знаю, сколько материалов мы потратили, больше, чем кто-либо мог подумать шесть месяцев назад, из-за того, что произошло на Ближнем Востоке. Так что есть ограничения. У нас есть реальные проблемы с нашей промышленной базой. Я ожидаю, что первой обязанностью президента является заботиться об обороне Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Также конгрессмен Майк Роджерс назвал это «обычной паузой, чтобы посмотреть, какие у нас запасы» после недавних военных операций на Ближнем Востоке.

«Они просто проводят точный подсчет. И есть три разные категории [боеприпасов], где, по их мнению, мы немного отстаем от того, что нам нужно для наших собственных целей. Мы пытаемся заставить их предоставить нам окончательные детали по этим трем категориям», — добавил он.

Однако Роджерс считает, что Пентагон должен публично объяснить, почему он приостановил поставки оружия.

«Они просто должны быть более прозрачными в этом вопросе, потому что люди путают это с нашими обязательствами перед Украиной. Это не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет.

Тэги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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