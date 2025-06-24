В МВФ сделали важное заявление по поводу ситуации вокруг Ирана

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала важное заявление по поводу ситуации вокруг Ирана. Она предупредила о глобальных рисках.

Финансист отметила: «Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными».

По ее словам, удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, чем влияние на энергетику.

Добавляется: «Самый большой шок наблюдается в ценах на энергоносители. МВФ за ними внимательно следит, но могут быть вторичные и третичные последствия».

Ранее мы писали, что жертвами ударов по Ирану стало немало женщин и детей.