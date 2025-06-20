За минувшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронте на пятницу, 20 июня.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 176 боевых столкновений.

Военные говорят: «По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2 798 дронов-камикадзе».

Добавляется: «Также враг совершил 5 062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 из реактивных систем залпового огня».

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским.