Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 009 330 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 20 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 009 330 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 954 танка, 22 860 боевых бронированных машин, 29 374 артиллерийские системы, 1 421 РСЗО, 1 188 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 41 229 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 369 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 52 501 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 920 единиц специальной техники.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским.