Ученые совершили прорыв в понимании эволюции

Ученые продолжают разгадывать секреты эволюции. Международная группа палеонтологов из США, Канады, Кении и других стран совершила огромное открытие в области эволюции древних человекообразных обезьян, изучив окаменелости возрастом 20 миллионов лет в Западной Кении.

Сообщается, что на участке Кору 16, известном благодаря сохранившимся благодаря вулканическому пеплу ископаемым, ученые обнаружили новые свидетельства о среде обитания далеких предков человека.

Специалисты оценили около тысячи окаменелых листьев, останки трех видов древних обезьян (включая новый вид крупнотелых приматов) и свидетельства существования 25 различных видов позвоночных.

По их словам, данные находки дали возможность реконструировать древнюю экосистему, существовавшую в период, когда человекообразные обезьяны начали эволюционное разделение с другими приматами.

Выяснилось, что 20 миллионов лет назад этот регион представлял собой теплый влажный лес с сезонными осадками, где преобладали листопадные растения.

Говорится: «Уникальной особенностью этой среды была ее мозаичность: лесные массивы чередовались с открытыми пространствами, а экосистема регулярно подвергалась воздействию пожаров, наводнений и извержений вулканов».

Добавляется: «Такие условия могли сыграть ключевую роль в эволюции приматов. Мы видим, как изменяющаяся среда влияла на развитие ранних человекообразных обезьян в период, предшествовавший появлению прямоходящих гомининов».

Ранее ученые узнали о происхождении зубов нечто интересное.