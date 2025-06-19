В Кремле попытались объяснить, почему Путин и Трамп до сих пор не встретились

В Кремле попытались дать объяснение тому, почему не встречаются президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Что касается встречи, то и Владимир Путин, и Дональд Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов».

Он добавил: «Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу».

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским.