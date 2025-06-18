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Новости > «Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

Александр Панько
18.06.25 13:57
113
«Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

В среду, 18 июня, киевское «Динамо» узнало потенциальных соперников во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Напомним, что подопечные Александра Шовковского – единственная украинская команда, которая представляет в новом сезоне нашу страну в самом престижном клубном турнире Европы.

Итак, динамовцам предстоит сыграть с победителем пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Поединки состоятся 22/23 и 29/30 июля.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший продолжит свои выступления в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Наша команда выглядит явным фаворитом предстоящих встреч.

Ранее был составлен список фаворитов чемпионата мира по футболу 2026-го года.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев

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