«Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

В среду, 18 июня, киевское «Динамо» узнало потенциальных соперников во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Напомним, что подопечные Александра Шовковского – единственная украинская команда, которая представляет в новом сезоне нашу страну в самом престижном клубном турнире Европы.

Итак, динамовцам предстоит сыграть с победителем пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Поединки состоятся 22/23 и 29/30 июля.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший продолжит свои выступления в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Наша команда выглядит явным фаворитом предстоящих встреч.

Ранее был составлен список фаворитов чемпионата мира по футболу 2026-го года.