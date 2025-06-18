Президент США Дональд Трамп в очередной раз отложил блокировку TikTok. Сервис не будут трогать еще как минимум 90 дней.

Об этом информирует Белый дом.

Сказано: «Как неоднократно подчеркивал президент Дональд Трамп, он не стремится к блокировке TikTok. Продление будет действовать в течение 90 дней, в течение которых администрация будет стремиться заключить сделку, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными, что их данные в безопасности».

Ранее Трамп сделал важные заявления об Apple и TikTok.