Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 007 160 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ озвучил потери россиян на среду, 18 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 007 160 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 947 танков, 22 845 боевых бронированных машин, 29 265 артиллерийских систем, 1 420 РСЗО, 1 187 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 41 165 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 369 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 52 312 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 916 единиц специальной техники.

Ранее была названа стоимость разминирования одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.