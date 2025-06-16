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Новости > Украинские энергетики сообщили весьма хорошие новости

Украинские энергетики сообщили весьма хорошие новости

Александр Панько
16.06.25 12:46
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Украинские энергетики сообщили весьма хорошие новости

Утром понедельника, 16 июня, «Укрэнерго» сообщило хорошие новости. Стало известно, что в нашей стране снизилось потребление электроэнергии, а любые ограничения были сняты.

Говорится, что потребление снизилось на 2,6% по сравнению с предыдущим рабочим днем, пятницей, 13 июня.

Отмечается, что причина таких изменений – ясная погода почти на всей территории Украины, кроме части восточных областей.

Добавляется, что это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Украинцам рассказали, что потреблять электроэнергию сегодня можно без ограничений в течение всего дня. Однако для помощи в балансировке энергосистемы желательно пользоваться мощными электроприборами целесообразно в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций.

Ранее мы писали, что теперь в Украине в розетках – 230 Вольт.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

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