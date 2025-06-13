Ученые рассказали о Млечном Пути кое-что новое

Международная группа экспертов из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы поведала о Млечном Пути кое-что новое. Появились данные их отчета.

Сообщается, что до недавних пор принято было полагать, что наша галактика с неизбежностью столкнется с Андромедой через примерно пять миллиардов лет, но благодаря новым данным космических телескопов Hubble и Gaia исследователям удалось провести более точное моделирование.

Указывается, что в ста тысячах симуляций, учитывающих массу Большого Магелланова Облака и неопределенности наблюдаемых параметров, выяснилось, что вероятность столкновения в обозримом будущем составляет всего 2%.

Поясняется, что в большинстве случаев галактики сближаются, но сталкиваются только через восемь-десять миллиардов лет, уже после того, как Солнце исчерпает свои ресурсы. В ряде сценариев они вообще избегают слияния, продолжая сосуществовать независимо друг от друга.

Отмечается, что это не опровержение прежних расчетов, а результат более полного анализа благодаря новым данным.

Резюмируется, что особенно важным оказалось влияние Большого Магелланова Облака, которое отклоняет траекторию Млечного Пути и уменьшает вероятность его столкновения с Андромедой.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.