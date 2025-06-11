Стало известно о смертях в Украине от столбняка

За первые пять месяцев 2025-го года в Украине зафиксировали три случая заражения столбняком, два из которых, увы, стали летальные. Такую информацию приводит Минздрав нашей страны.

Врачи говорят о том, что споры бактерий Clostridium tetani, вызывающих столбняк, есть везде: в почве, пыли, перегное.

Добавляется, что инфицирование может случится при ранении загрязненным предметом, работе с деревом или землёй, даже от незначительной царапины.

Отмечается, что в Украине ежегодно регистрируются случаи столбняка.

В 2024-м году было зафиксировано 12 случаев заразы, что вдвое больше, чем в 2023-м году.

Медики поясняют, что от человека к человеку столбняк не передается, коллективного иммунитета от него не существует, в связи с чем вакцинация это единственная надёжная защита против столбняка.

Сообщается, что эффективность вакцинации против столбняка составляет 100% (полный курс прививок), но приобретенный иммунитет следует периодически обновлять, поэтому вакцинироваться против столбняка необходимо регулярно на протяжении всей жизни.

Информируется, что детей вакцинируют, начиная с двух месяцев от рождения, комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка. Взрослым вакцинироваться нужно раз в десять лет, начиная с 16 лет.

Резюмируется: «Если вы пропустили плановую вакцинацию или не знаете своего вакцинального статуса, обратитесь к своему семейному врачу, который составит для вас индивидуальный график, чтобы получить все дозы вакцины с минимальными интервалами. Также можно обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение».

Ранее под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком.