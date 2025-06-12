В Раде зарегистрировали законопроект о создании криптовалютного резерва в Украине

В Верховной Раде 10 июня зарегистрировали проект закона № 13356 о национальном банке относительно включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в среду, 11 июня.

Новая инициатива позволит регулятору самостоятельно решать, добавлять ли виртуальные активы в государственные резервы и какие именно активы использовать.

«В Украине может появиться свой крипторезерв. Зарегистрировали такую инициативу. Согласно законопроекту, мы даём право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины. При этом когда, как и сколько — это должно быть решением самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это на их профессиональный выбор», — рассказал Железняк.

По убеждению законодателей, соответствующий шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. Тогда как правильное управление крипторезервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики, считает он.

«Идея не новая: США уже формируют стратегический крипторезерв и много инициатив на уровне отдельных штатов, Сальвадор, Китай использовал BTC для привлечения $20 млрд. Швейцария, Бразилия, Пакистан, Киргизстан, некоторые страны ЕС, и сама Чехия, также работают над включением виртуальных активов в резервы», — уточнил нардеп.

Напомним, в Украине решили «потрусить» владельцев криптоактивов.