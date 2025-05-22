Израиль готов завершить войну в Газе. Нетаньяху назвал условия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов завершить войну в Секторе Газа, но при определенных условиях. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Нетаньяху, он готов закончить войну при четких условиях, которые будут гарантировать безопасность Израиля — все заложники возвращаются домой, ХАМАС складывает оружие, отходит от власти, его руководство изгнано из Газы.

Израильский премьер заявил, что Газа должна быть «полностью разоружена», и Израиль будет «максимально использовать» план президента США Дональда Трампа.

По его словам, план Трампа является «правильным и революционным», согласно которому жители Газы, желающие покинуть ее, смогут уехать.

Нетаньяху добавил, что те, кто призывает Израиль прекратить боевые действия до достижения своих целей, «по сути, призывают к сохранению контроля ХАМАС над Газой».

Напомним, у Трампа угрожают отказаться от поддержки Израиля из-за войны в Газе.