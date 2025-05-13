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Новости > В Киеве фиксируют вспышку кори и гепатита А

В Киеве фиксируют вспышку кори и гепатита А

Агата Кловская
13.05.25 11:52
257
В Киеве фиксируют вспышку кори и гепатита А

В Киеве зафиксирован 41 случай кори, большинство из которых в апреле. Также продолжается расследование вспышки гепатита А. Об этом заявил генеральный директор государственного учреждения Киевский городской ЦКПХ МОЗ и главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак, передает УНН.

«Зарегистрировано 41 случай кори. Из них 29 — только в апреле. У нас в одной из школ такая вспышка — там 18 случаев. И мы связываем это с тем, что там больной ребенок посещал школу, и все дети были вместе во время воздушной тревоги в бомбоубежище. Из 10 человек, которые контактировали с больным, девять заболели», — рассказал он.

Что касается гепатита А, Чумак отметил, что большинство инфицированных детей проживают или учатся в районе Отрадный.

«Наибольшая концентрация заболевших детей — это улицы Отрадный, Таранца, Гавела и Шалимова», — отметил он.

Чумак добавил, что эпидемиологи уже взяли пробы воды из бюветов, школ и водопроводной сети. В настоящее время отклонений не выявлено, однако дополнительно планируют проверить воду в озере поблизости.

«На сегодня мы написали письма в Госпродпотребслужбу, чтобы они также занялись эпидрасследованием, чтобы исключить пищу, которую дети принимали в школах. Также написали письма в Киевводоканал, Киевводфонд. Киевводоканал, чтобы предоставил схемы водоснабжения данного микрорайона и указал, были ли аварии на водопроводных сетях за последние два-три месяца. Чтобы можно было все это связать: откуда, что и как оно идет», — пояснил чиновник.

По его словам, Киевводфонд уже ответил и сообщил о ремонтных работах в бюветах в районе Отрадного. В настоящее время ожидаются документы по медицинским осмотрам работников, которые выполняли эти работы, а также результаты лабораторных исследований воды после ремонта.

Чумак также сообщил, что информация передана в Киевскую городскую и Соломенскую районную администрации Киева. В районе инициировано заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Продолжается подготовка писем и в городскую комиссию.

Напомним, в Минздраве озвучили ситуацию с гриппом и коронавирусом в Украине.

Тэги: Киев, корь, гепатит А

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