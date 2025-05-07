Синоптик предупредила, что завтра в Украине… пойдет снег

Майская погода продолжит удивлять украинцев. О том, чего ждать от небесной канцелярии в четверг, 8 мая, поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей будет кратковременное прекращение осадков и даже выйдет солнце.

При этом, как указывается, в Карпатах ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Специалист рассказала: «Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве».

Ночью дождь пройдет в восточных областях, но, все же, значительная часть Украины будет принадлежать сухой погоде.

Ночью будет плюс 2-7, на юге и востоке 9-14 тепла. Днем плюс 12-17, на юге 15-20 тепла, в западных областях плюс 9-13.

В Киеве должно быть сухо. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 12-14.

Резюмируется: «В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, но на летнюю жару не стоит рассчитывать, так как ожидается комфортная температура воздуха».

Ранее из-за непогоды в двух областях Украины возникли проблемы с электричеством.