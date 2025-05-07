Британцы объяснили, почему вредно работать по ночам

Эксперты из Королевского колледжа Лондона в Великобритании рассказали, почему вредно работать по ночам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сбой циркадных ритмов, в том числе и при работе в ночную смену, ускоряет старение мышечной ткани.

Говорится, что каждая мышечная клетка имеет свои внутренние часы, которые регулируют суточный цикл повреждения и восстановления белков.

Добавляется, что днем мышцы подвергаются нагрузке, а ночью они очищаются от поврежденных белков, что способствует их восстановлению.

Дело в том, поясняют ученые, что при нарушении этого ритма процессы очистки замедляются, и вредные белки начинают накапливаться, а это приводит к ускоренному износу тканей и может спровоцировать саркопению – возрастную потерю мышечной массы и силы.

В ходе опыта британцы использовали модельных рыбок данио-рерио, чьи гены на 70% совпадают с человеческими. У них были модифицированы гены, отвечающие за биологические часы в мышцах.

Сообщается, что уже к двум годам такие рыбки демонстрировали признаки преждевременного старения: они были меньше в размерах, весили меньше, реже и медленнее плавали — аналогичные симптомы возникают при саркопении у человека.

Подчеркивается: «Только Великобритании около четырех миллионов человек работают по ночам, и наше исследование показывает, что это может ускорять старение мышц».

Ожидается, что полученные данные помогут в разработке препаратов, способных регулировать биологические часы в мышечной ткани, а их применение потенциально позволит защитить уязвимые группы населения (например, пожилых людей) от быстрого истощения организма.

Ранее ученые дали совет, как сохранить ясность ума в зрелом возрасте.