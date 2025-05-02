В Telegram появились новые функции: стало известно, что изменилось

Мессенджера Telegram выпустил большое обновление. О нем поведали разработчики.

По их словам, главным нововведением стали групповые аудиозвонки со сквозным шифрованием. Отныне люди могут легко начинать такие защищенные звонки с несколькими участниками, даже не создавая для этого отдельную группу. К любому активному звонку можно мгновенно добавить до двухсот пользователей, используя ссылку-приглашение или QR-код.

При этом добавляется, что мессенджер дает возможность проводить аудио- или видеоконференции для десятков участников с возможностью демонстрации экрана.

Также информируется, что групповые звонки защищены сквозным шифрованием, аналогично личным чатам.

Указывается, что надежность соединения можно проверить, сравнив набор эмодзи на экранах всех участников звонка. Система шифрования призвана гарантировать, что никто, включая сам Telegram, не сможет получить доступ к содержимому разговоров.

Сообщается, что новое обновление расширяет возможности для пользователей Telegram Business. Кроме уже существующей интеграции сторонних чат-ботов для автоматизации, теперь доступны новые функции, такие как изменение информации профиля, управление историями и отправка подарков.

Был введен новый механизм обжалования ошибочных блокировок аккаунтов. Теперь пользователи могут подать апелляцию непосредственно в приложении. В случае блокировки аккаунт не будет сразу удален, а перейдет в замороженное состояние, позволяя владельцу оспорить решение модераторов прямо через интерфейс мессенджера.

Говорится, что были реализованы новые удобные жесты для ускорения навигации и действий. В приложениях для iOS и Android длительное нажатие на кнопку «Переслать», например, в канале, теперь открывает меню с быстрой отправкой в «Избранное» или недавние чаты. Владельцы iPhone получили быстрый способ создания истории: потянув вправо за полоску историй над списком чатов, можно сразу перейти в редактор.

Резюмируется, что в настройки добавлена опция отображения кнопки «Подарок» в поле ввода сообщений. Она видна как отправителю, так и собеседнику. Расширены возможности управления приватностью подарков: в настройках конфиденциальности можно выбрать, какие подарки будут видны в профиле по умолчанию. Пользователи Premium также могут настроить фильтрацию принимаемых подарков по категориям, например, запретить получение обычных подарков для защиты от спама.

Ранее Дуров сделал важное заявление по поводу конфиденциальности в Telegram.