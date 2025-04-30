Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в первые дни мая

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в начале мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 1 мая, днем в западных, северных, центральных и Харьковской областях ожидается небольшой кратковременный дождь. На остальной территории нашей страны должно быть сухо. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 5-10, на побережье морей до 13 тепла. Днем плюс 19-24, на севере Украины 15-20 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 16-18.

Также информируется, что в пятницу, 2 мая, будет преимущественно сухо, только в восточных областях ночью местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, на юге 5-10 тепла. Днем плюс 12-17, в юго-западной части Украины 16-21 тепла, на северо-востоке плюс 9-14.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 14-16.

Ранее в Крыму выпал снег.