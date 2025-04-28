Погода в Украине: синоптики дали прогноз на последние дни апреля

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что во вторник, 29 апреля, в нашей стране будет преимущественно без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, заморозки на поверхности грунта от минус 5 до 0, в восточных областях и в воздухе от минус 3 до 0. Днем 16-21 тепла, на востоке и юго-востоке плюс 12-17.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 18-20.

Также информируется, что в среду, 30 апреля, в Украине сохранится сухая погода, лишь в северо-восточной части страны, днем и в Карпатах местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 5-10, днем 16-21 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 7-9 тепла, днем плюс 18-20.

Ранее мы писали, что в начале рабочей недели украинцев ждет весьма странная погода.