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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кремль пообещал военную поддержку КНДР

Кремль пообещал военную поддержку КНДР

Александр Панько
28.04.25 16:54
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Кремль пообещал военную поддержку КНДР

Россия готова в случае необходимости оказывать помощь Северной Корее. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам в понедельник, 28 апреля.

«Безусловно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Действует наш договор. По этому договору стороны обязались при необходимости оказывать немедленную помощь друг другу», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что «участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор».

Напомним, в КНДР подтвердили участие в войне на стороне России.

Тэги: Россия, КНДР, военная поддержка

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