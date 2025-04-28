Россия готова в случае необходимости оказывать помощь Северной Корее. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам в понедельник, 28 апреля.

«Безусловно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Действует наш договор. По этому договору стороны обязались при необходимости оказывать немедленную помощь друг другу», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что «участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор».

Напомним, в КНДР подтвердили участие в войне на стороне России.