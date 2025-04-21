Дуров сделал важное заявление по поводу конфиденциальности в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал важное заявление по поводу конфиденциальности пользователей. Об этом о написал в своем блоге.

Отмечается: «За свою двенадцатилетнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений».

Добавляется: «В соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения».

Ранее Дуров дал «самый важный совет» молодежи.