ДТЭК получает миллиарды дивидендов, но просит о помощи, – СМИ

Согласно информации СМИ, энергетическая компания ДТЭК обратилась с просьбой о финансовой помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры. Однако, параллельно с этим, одесское подразделение компании приняло решение о выплате дивидендов акционерам на сумму почти 1 миллиард гривен.​

В проекте решения общего собрания акционеров, размещенном на официальном сайте компании, указано:​

Чистая прибыль за 2024 год составляет 1 278 356 000 грн.​

Из этой суммы 961,4 млн грн планируется направить на выплату дивидендов.​

Это решение вызвало недоумение и возмущение в обществе, особенно среди жителей Одесской области, которые регулярно сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры.

Параллельно с распределением прибыли между акционерами, компания обращается к правительству и международным партнерам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления теплоэлектростанций, подстанций и линий электропередач.​

Недавно посол кампании ДТЭК, Александр Усик, во время тренировки на разрушенной ТЭС заявил: "Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики — это наша общая битва".​

В этом контексте общественность ожидает, что компания направит часть своей прибыли на восстановление критически важной инфраструктуры, а не на выплаты акционерам, особенно в условиях войны и дефицита ресурсов в энергосистеме страны.