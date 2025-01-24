Грядущие выходные не порадуют украинцев погодой

В ближайшие выходные погода не порадует украинцев. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в субботу, 25 января, по стране будет без существенных осадков, только на юге, востоке и в Днепропетровской области ночью пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, в Карпатах минус 2-7, днем 1-6 тепла. На юге и в Крыму ночью плюс 2-7, днем 6-11 тепла.

В Киеве завтра должно быть без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 3-5.

Информируется при этом, в воскресенье, 26 января, в Украине будет сухо. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем плюс 4-9, в восточных областях 1-6 тепла, в Крыму плюс 8-13.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 6-8.

Ранее мы писали, что под конец января в Украину может прийти весенняя погода.