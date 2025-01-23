В Украине сохранится крайне неприятная погода – прогноз синоптиков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали о том, что в пятницу, 24 января, днем по стране, ночью на Левобережье и в западных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, в южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 3-8 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, в Крыму плюс 1-6. Днем от 0 до 5 тепла, на юге плюс 6-11.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а вот днем прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью около 0, днем 2-4 тепла.

Также информируется, что в субботу, 25 января, в восточных областях, ночью и в южной части и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 3-8, в северных и восточных областях от 0 до 5 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 3-5.

Ранее «Укрэнерго» предупредило о росте потребления электричества.