Синоптик предупредила, что Украину накрывает антициклон Beate

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в понедельник, 13 января, Украину накроет антициклон Beate. Эксперт небесной канцелярии поведала, чего ждать от погоды.

Специалист рассказал: «Понедельник в Украине будет прохладным, преимущественно сухим – небольшой мороз подсушит поверхность. Однако этот же незначительный мороз повлечет гололедицу на дорогах».

По ее словам, сегодня утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины, но антициклон вытеснит осадки.

Добавляется, что в Киеве в понедельник, 13 января, будет без осадков. На дорогах гололедица, днем около 0.

Резюмируется: «В дальнейшем погода не претерпит существенных изменений, а с 16 января даже ожидается небольшое потепление».

Ранее в Киеве подвели синоптические итоги декабря.