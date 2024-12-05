Под конец рабочей недели в Украине ожидается весьма хмурая погода

В конце этой рабочей недели в Украине сохранится хмурая погода. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии поведали о том, что в четверг, 5 декабря, по стране будет без существенных осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, в Карпатах минус 4-9. Днем от 3 мороза до 2 тепла. На юге ночью около 0, днем плюс 1-6.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью 1-3 мороза, днем около 0.

Также сообщается, что в пятницу, 6 декабря, ночью в Карпатском регионе и на Левобережье, а днем в большинстве областей пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла. На юге днем плюс 3-8, в Крыму до 11 тепла. В Карпатах пройдет небольшой снег, ночью минус 4-9, днем от 5 мороза до 0.

В украинской столице послезавтра ожидается небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем от 0 до плюс 2.

Ранее синоптики предупредили, что погода в Украине еще больше ухудшится.