Канадцы выявили новый признак деменции

Эксперты из университета Торонто в Канаде поведали о новом признаке деменции. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сложности с подбором слов и беглостью речи могут предшествовать снижению когнитивных способностей.

В проведенном опыте участвовали 125 взрослых людей в возрасте от 18 до 90 лет, которым предложили словесно описать различные сцены под запись, после чего проанализировали речь с помощью современных технологий искусственного интеллекта.

Пристальное внимание ученые уделили скорости говорения, длительности пауз и разнообразию словарного запаса.

Поясняется, что одним из ключевых элементов исследования стало задание, в ходе которого добровольцам показывали изображения предметов и одновременно проигрывали аудиоклипы с похожими по звучанию или значению словами, что дало возможность разделить два этапа речевого процесса: поиск нужного слова и его произнесение.

В итоге оказалось, что возрастные изменения в когнитивных функциях тесно связаны с замедлением скорости речи.

Было выявлено, что замедление обработки информации является более важным механизмом возрастных изменений, чем трудности с подбором слов.

Исследователи уделили внимание возможным признакам нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Резюмируется, что проблемы с беглостью речи могут быть ранними признаками этих заболеваний, причем ключевым фактором является именно темп речи, а не только затруднения в подборе слов.

Ранее оказалось, что кофе снижает риск развития деменции.