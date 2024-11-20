Объявлен график отключений света на 20 ноября

«Укрэнерго» обнародовал на своем канале в Telegram информацию об отключении по состоянию на среду, 20 ноября.

«В среду с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений», — говорится в сообщении.

Причина временного введения ограничений заключается в повреждении энергообъектов из-за массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда она появляется по графику», — подчеркнули в Укрэнерго.

Там также отметили, что график отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения.

Напомним, в Украину вернулись графики отключения света.