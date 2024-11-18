Китай не стал критиковать решение США за разрешение бить своим оружием по РФ

Официальный Пекин не стал критиковать возможное решение США по разрешению использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Это следует из комментария на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Линь Цзяня, сообщил Укринформ.

«Сейчас самое важное — способствовать скорейшему охлаждению ситуации. В интересах всех сторон как можно быстрее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое урегулирование», — сказал Линь.

При этом он не стал критиковать вероятное решение администрации президента Джо Байдена. Также дипломат воздержался от традиционных для китайской стороны заявлений о том, что, передавая оружие Украине, США подливают масло в огонь войны.

Линь Цзянь снова повторил официальную позицию Пекина о том, что Китай придерживается последовательной и четкой позиции в украинском вопросе и всегда поощряет и поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса.

«Китай готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании „украинского кризиса“ (так в КНР называют геноцидную войну России против Украины)», — добавил спикер МИД.

Напомним, решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области.