Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как намерен провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам британского боксера, он не планирует кардинально менять свою подготовку к повторному бою.

«В своем последнем бою я показал невероятное выступление. И он выиграл этот поединок на волоске, прежде всего благодаря девятому раунду, в котором Усик победил 10-8. Поэтому что произойдет, если я сделаю точно то же самое, но не будет раунда со счетом 10-8? Никаких резких изменений не нужно. Если лошадь проиграла забег на волосок, то она не начнет по-другому тренироваться и готовиться. Она сделает то же самое, что и перед этим, но, возможно, начнет немного быстрее. На этом уровне все решают маленькие проценты. И не было такого, что я много чего сделал неправильно. Я лишь мог быть более сфокусированным и чуть меньше кривляться», — сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Реванш Усик — Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.